В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

До этого ночью в Харькове произошел взрыв.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.