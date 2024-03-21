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На Камчатке возбудили дело в отношении лиц, организовавших тур, в котором сошла лавина

На Камчатке возбудили дело на организаторов тура на Красноармейский перевал

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На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту предоставления небезопасных услуг, которые привели к трагедии из-за сошедшей лавины. Об этом пишет РИА Новости.

Под снежной массой оказались 11 человек, только девять смогли сами откопаться и выжили.

О возбуждении дела сообщило следственное управление Следственного комитета России по региону. По данным следствия, индивидуальный предприниматель и руководитель туристической группы стали фигурантами уголовного дела о предоставлении платных образовательных услуг без должного уровня безопасности, что привело к трагическим последствиям (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Спасатели после сообщения о ЧП не могли пробраться к тургруппе из-за сложных погодных условий, темного времени суток и угрозы схода еще одной лавины. Спустя некоторое время сами же туристы обнаружили под снежным завалом тело женщины — 44-летнюю Татьяну Некрасову.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что организаторам тура грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге.

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