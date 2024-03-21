Адвокат Ассанжа оценил вероятность сделки от властей США

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что министерство юстиции США не собирается идти на уступки и продолжает настаивать на экстрадиции своего клиента по всем 18 обвинениям, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Так юрист отреагировал на статью в Wall Street Journal, в которой говорится о возможном смягчении обвинений в обмен на признание Ассанжем, что могло бы привести к его освобождению, пишет РИА Новости.

«Министерство юстиции не проявило никаких признаков желания урегулировать дело. США продолжают настаивать на экстрадиции по всем 18 обвинениям, которые могут привести к тюремному заключению на 175 лет», — говорится в заявлении адвоката Барри Поллака.

В настоящее время защита пытается обжаловать решение о выдаче Ассанжа из Великобритании в США в Высоком суде Лондона.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Сейчас ему 52 года.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.