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Москвич показал по видеосвязи холодильник покупателю и лишился почти 15 тыс. рублей

В Москве у мужчины списали деньги во время показа холодильника покупателю

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Shutterstock

Житель Москвы лишился более чем десяти тысяч рублей, пока показывал покупателю бытовую технику. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам пострадавшего, инцидент произошел после того, как он выставил объявление о продаже холодильника. Неизвестный связался с ним с помощью сообщений на сайте и заявил, что готов внести предоплату. Деньги на счет мужчины не поступили.

Вечером того же дня они связались через мессенджер с помощью видеосвязи, во время которой покупатель попросил показать технику.

Пострадавший снимал холодильник и не замечал, что происходит на экране. Позже ему позвонили из банка и попросили подтвердить денежный перевод. Так как москвич не переводил деньги, он попросил заблокировать операцию.

«Со счета продавца был осуществлен несанкционированный перевод денежных средств в размере 14 935 рублей», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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