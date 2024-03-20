Родственники похитили подростка и два месяца морили его голодом

В штате Айова четверо членов семьи похитили родственника, приковали его к кровати наручниками и морили голодом два месяца. Об этом сообщает NBC.

Четверо челнов одной семьи из штата Айова задержаны по обвинению в похищении 18-летнего родственника, юноша пропал в начале ноября 2023 года и был найден в доме родственников в конце января 2024 года. Юноша находился в бессознательном состоянии, он был сильно истощен и избит.

Подростка госпитализировали, он провел в больнице почти месяц. В ходе обыска в доме его родственников были найдены наручники и кровать, стоявшая в подвальном помещении, к которой приковывали молодого человека.

Члены семьи, в том числе 16-летняя девушка, принимавшая участие в истязании, арестованы.

Ранее истощенную трехлетнюю девочку, искусанную насекомыми, нашли в захламленном доме.