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Россиянин пытался отгрызть ухо коллеге во время спора

«78.ru»: в Ленобласти мужчина поспорил с коллегой и чуть не отгрыз ему ухо

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FotograFFF/Shutterstock

В Луге двое сотрудников котельной устроили спор из-за профессии, во время ссоры один из мужчин едва не лишился уха. Об этом сообщает «78.ru».

В межрайонную больницу Луги обратился 55-летний местный житель с травмой уха. Врачи диагностировали у него частичную ампутацию левой ушной раковины, мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Как установили правоохранители, сотрудник котельной едва не лишился уха из-за профессионального спора, во время ссоры коллега рабочего набросился на него и попытался отгрызть ухо. По словам пострадавшего этот же рабочий два года назад напал на другого мужчину и тоже укусил его за ухо. Проводится проверка.

Ранее россиянин откусил ухо новому возлюбленному своей бывшей девушки из ревности.

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