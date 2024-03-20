Стала известна дата начала навигации на Волге в Татарстане

Речную навигацию на Волге в Татарстане могут открыть 22 апреля, однако точную дату определят, когда начнется таяние льда. Об этом «Реальному времени» сообщили в Администрации Волжского бассейна внутренних водных путей.

Навигацию на Каме планируют открыть 25 апреля, следует из информации, указанной на сайте «Камской Гидроэлектростанции». В ГУ МЧС России по региону отметили, что весеннее половодье в Татарстане ожидается на семь-восемь дней позже средних многолетних дат — во второй декаде апреля.

«На малых реках развития весенних процессов не отмечается, уровни воды повсеместно ниже отметок выхода воды на пойму и среднемноголетних максимальных значений», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что на судоходных водоемах плавание маломерных судов будет разрешено в период навигации, на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава. В издании уточнили, что на судоходных водоемах навигация судов начнется после выставления плавучих знаков навигационной обстановки для речных судов.

20 марта исполняющий обязанности главы Росморречфлота Борис Ташимов сообщил, что в России с 1 апреля начнется поэтапное открытие летней навигации. Он добавил, что Росморречфлот предполагает рост речных пассажироперевозок в 2024 году сразу на 15-17% в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что в России сократился грузооборот морских портов.