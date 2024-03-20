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Рыбаки на 15 машинах застряли на водохранилище в Оренбургской области

В Оренбургской области полицейские спасли 30 рыбаков со льда водохранилища

Полицейские Новоорского района Оренбургской области спасли 30 рыбаков, застрявших на льду Ириклинского водохранилища. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В дежурную часть полиции обратились рыбаки, которые находились на Ириклинском водохранилище в 10 километрах от поселка Энергетик Новоорского района. Звонивший сообщил, что более 15 автомобилей не могут добраться до берега из-за сильной метели.

На вызов выехали сотрудники ГИБДД, они вызвали тяжелую технику и вместе с местными жителями отбуксировали автомобили к дороге, из снежного плена удалось спасти 30 рыбаков.

Ранее в Ленобласти 15 рыбаков застряли на отколовшейся льдине.

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