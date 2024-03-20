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Курьер напала на клиента из-за пиццы и откусила ему палец

The Sun: в Великобритании доставщица пиццы откусила палец клиенту

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Kevin Dunnett

Житель графства Гэмпшир пострадал от нападения сотрудницы службы доставки, женщина откусила ему большой палец. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в городе Олдершот, 36-летний Стивен Дженкинсон заказал пиццу и вышел навстречу курьеру, еду британцу привезла 35-летняя Дженнифер Роша.

В ходе передачи заказа выяснилось, что мужчина забыл дома телефон и не мог показать курьеру специальный код, между клиентом и доставщицей возникла ссора. Женщина набросилась на британца и полностью откусила ему большой палец на руке.

Пострадавшего госпитализировали, он утратил трудоспособность и обратился с иском в суд. Приговор доставщице вынесут 3 мая, она признала себя виновной в нанесении травмы клиенту.

Ранее в Китае кролик откусил ребенку указательный палец.

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