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В доме жителя Киргизии обнаружили тоннель в Узбекистан

В доме у жителя Киргизии нашли 130-метровый туннель, ведущий в Узбекистан

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Depositphotos

Правоохранители Киргизии нашли в доме местного жителя тоннель в другую страну. Об этом сообщает Akipress со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Киргизии.

Инцидент произошел в селе Бек-Абад, которое расположено недалеко от границы с Узбекистаном. Обнаруженный на 15-метровой глубине тоннель имеет протяжность 130 метров. При этом расстояние от дома до границы составляло 50 метров.

По версии правоохранителей, таким способом пользовались для передачи контрабанды и незаконного пересечения границы. Сотрудники ГКНБ уже задержали владельца дома, его подозревают в организации канала контрабанды. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства.

Ранее в Астраханской области под монастырем нашли 14 огромных рукотворных тоннелей.

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