Юбилейный гость выставки «Россия» получил в подарок поездку на Байкал

На выставке «Россия» встретили девятимиллионного гостя. Им стал девятилетний житель Москвы Андрей Баторов, который приехал на ВДНХ вместе с родителями и младшей сестрой. Об этом сообщили организаторы выставки.

Семья Баторовых родом из Бурятии, но сейчас живет в столице. Глава семьи Станислав Баторов работает в IT-сфере.

По словам его супруги Александры, она видела сюжеты о других юбилейных гостях выставки «Россия», но не могла представить, что ее сын станет одним из них.

«Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный», — рассказала мама юбилейного гостя.

Для девятимиллионного посетителя и его семьи устроили экскурсию по экспозиции в павильоне №59, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов.

Андрей получил подарки от дирекции выставки достижений «Россия» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Среди них — сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.

«Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах», — обратилась к семье победителя гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

Поздравляя семью Баторовых, главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин отметил, что Байкал является известным центром притяжения, на котором мечтают побывать миллионы.

«ВЭБ занимается рядом проектов по развитию этого региона, в том числе в сфере эко-туризма, развитию города Байкальска», — сказал Самохин.

В программе путешествия предусмотрены экскурсия в хаски-парк, прогулка по эко-тропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов, проживание в одном из лучших отелей региона и посещение ресторанов, где гости смогут отведать национальную кухню.

Напомним, 6 марта на площадке выставки приветствовали восьмимиллионного посетителя, которым стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени.

17 января выставку посетила пятимиллионная гостья — семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она продлится на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.