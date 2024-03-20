В России началась астрономическая весна

Астрономическая весна наступила в Северном полушарии Земли в среду, 20 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«<…> 20 марта в 6 часов 6 минут по московскому времени центр солнечного диска пересек небесный экватор и перешел в Северное полушарие небесной сферы. Наступило весеннее равноденствие», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, в Северном полушарии земные сутки поделились пополам: «12 часов света и 12 часов тьмы». Он уточнил, что в Южное полушарие пришла осень.

Тишковец обратил внимание, что теперь день начнет постепенно увеличиваться, а ночь — уменьшаться. Астрономическая весна продлится 93 дня до 20 июня, то есть до летнего солнцестояния.

Специалист напомнил, что весна бывает календарной, астрономической, метеорологической, климатической и фенологической.

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