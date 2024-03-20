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На Курской АЭС доложили о состоянии станции на фоне атак украинских дронов

Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне атак дронов ВСУ по России

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Курская атомная электростанция (АЭС) функционирует в стандартном режиме на фоне минувших атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба станции в официальном Telegram-канале.

«Курская АЭС работает в штатном режиме», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, на станции в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4.

«Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации «без генерации», — отмечается в сообщении.

Радиационный фон на Курской АЭС находится на значении, соответствующем штатной эксплуатации энергоблоков, и не превышает допустимых фоновых отметок.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали в центре Курска, а также в других районах города.

Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили зенитную ракету С-200 над Курской областью.

Ранее в США заявили, что Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния.

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