Число отравившихся роллами новосибирцев достигло 37

В Новосибирске количество людей, отравившихся роллами, достигло 37 человек. Об этом во «ВКонтакте» сообщают суды общей юрисдикции региона.

Сообщается, что на данный момент число отравившихся роллами в «Японори Суши» составляет 37 человек, из них 29 доставлены в медицинские учреждения. На момент проведения проверки Роспотребнадзором количество зафиксированных случаев отравления составляло 15 человек.

По решению суда деятельность службы доставки приостановили на 60 суток. Сообщается, что в отобранных на предприятии образцах продуктов обнаружили сальмонеллы. Кроме того, было установлено, что допущенные к изготовлению еды работники не проходили медосмотр.

Ранее отравившиеся суши россияне рассказали, что вкус не был странным.