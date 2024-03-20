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В Оренбурге арестовали арт-директора и администратора бара после разгона ЛГБТ*-вечеринки

В Оренбурге арестовали руководство местного бара за организацию ЛГБТ-вечеринки

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В Оренбурге избрали меру пресечения арт-директору и администратору бара Pose, которых обвиняют в организации экстремистской деятельности. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

Под стражей обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, пробудут до 18 мая. Следователи заключили, что они виновны в том, что работали в заведении, «являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

«В ходе следствия установлено, что обвиняемые, являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), работали в баре «Роse», обеспечивали его функционирование», — сказано в сообщении суда.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что это дело стало первым в России, открытым по статье об организации деятельности экстремистской организации в отношении ЛГБТ-клуба. Недавно в клуб нагрянули силовики и представители движения «Русская община». По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в клубе «для своих» рейды проходили регулярно, последний состоялся 12 марта после доноса местной националистической организации.

Ранее в Брянске закрылся ночной клуб, у входа в который блогер сожгла свой паспорт.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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