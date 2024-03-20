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Психолог объяснила, как связаны счастье и работа

Психолог Игонина: на любимой работе счастье само отыщет человека

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Если человек выберет работу по душе, счастье само его найдет. Об этом в беседе с РИАМО заявила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Не так важно, идет речь о профессии, досуге или увлечениях, главное, чтобы деятельность вам нравилась. Поэтому, если любимая прежде работа стала приносить больше дискомфорта, чем удовлетворения, подумайте, какая именно специальность или сфера занятости вам подошла бы сейчас», — посоветовала Игонина.

Она добавила, что не стоит расстраиваться, если на данный момент хочется лишь лежать на диване. Если такие выходные приносят счастье и позволяют как следует отдохнуть — это прекрасно, заключила психолог.

20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник учрежден Генассамблей Организации Объединенных Наций (ООН) 28 июня 2012 года. Цель памятной даты — поддержать идею, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

Согласно ежегодному Всемирному докладу счастья, который эксперты подготовили по заказу ООН, самой счастливой страной в мире признана Финляндия.

В документе отмечается, что страна завоевывает этот титул уже седьмой год подряд. Второе место по уровню счастья заняла Дания, на третьем месте — Исландия. Россия расположилась на 72-м месте, Казахстан на 49-м, Украина — на 105-м. На последнем месте (143-м) оказался Афганистан, как и в прошлом году, отметили эксперты.

Ранее психолог посоветовала вспомнить детство, чтобы ощутить счастье.

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