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В Госдуме ответили, запретят ли россиянам приезжать на свои дачи зимой

Депутат Чаплин: дачникам не запретят приезжать на свои участки зимой

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Elena Mayorova/Global Look Press

Новости о том, что весной 2024 года в России вступят в силу правила, которые установят время пребывания на дачных участках и в загородных домах и запретят дачникам приезжать туда зимой, не соответствуют действительности. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он подчеркнул, что в российском законодательстве не установлена сезонность в использовании садовых домов.

«Собственник дачного участка вправе использовать строения, возведенные на земле, в том объеме, в котором ему это необходимо, и круглогодично», — сказал депутат.

В п. 2 ст. 3 Закона о ведении садоводства указано, что граждане могут жить как в жилом, так и садовом доме, однако прописаться можно только в жилом строении. Однако информации о запрете приезжать на дачу в любое время года там нет, заключил Чаплин.

В конце февраля сообщалось, что в России планируют внести в Земельный кодекс поправки, обязывающие дачников защищать свой земельный участок от произрастания инвазивных растений, в том числе, от борщевика Сосновского.

Ранее в Московском союзе садоводов рассказали, как мошенники обманывают дачников.

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