В результате обстрела Белгорода ранен подросток

В результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Белгородской области.

Он рассказал, что 17-летнего подростка везут в Детскую областную клиническую больницу Белгорода.

По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения.

До этого в Белгороде на улице Макаренко перекрыли движение транспорта после обстрела.

В Белгороде и Белгородском районе ранее запустили сирену ракетной опасности. Позже ее объявили в городе Грайворон.

20 марта школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.