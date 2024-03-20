В результате обстрела Белгорода ранен подросток

В результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Белгородской области.
Он рассказал, что 17-летнего подростка везут в Детскую областную клиническую больницу Белгорода.
По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения.
До этого в Белгороде на улице Макаренко перекрыли движение транспорта после обстрела.
В Белгороде и Белгородском районе ранее запустили сирену ракетной опасности. Позже ее объявили в городе Грайворон.
20 марта школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.
Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.