Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержан обвиняемый в терроризме мужчина

ФСБ: в Москве задержан сторонник группировки «Исламское государство»*

close
100%
ЦОС ФСБ РФ

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в причастности к деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает ТАСС.

Мужчина 1993 года рождения обвиняется в преступлении террористической направленности.

Сообщается, что россиянин в 2014 году выехал в Сирию, где прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп ИГ. С 2015 по 2019 год в составе различных вооруженных формирований террористической организации он принимал участие в боевых действиях.

18 марта ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму. В ведомстве сообщили, что гражданка России по заданию украинской разведки занималась подготовкой к совершению теракта посредством поджога релейного шкафа на «Крымской железной дороге» с целью препятствования оборонным перевозкам.

16 марта ФСБ пресекла подготовку теракта на Транссибе в Свердловской области. В отношении мужчины, работавшего по указанию украинской разведки, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемый признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием.

Ранее Путин рассказал, чего россияне ждут от спецслужб.

*   организация запрещена в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами