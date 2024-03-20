В Москве задержан обвиняемый в терроризме мужчина

В Москве задержан мужчина, обвиняемый в причастности к деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщает ТАСС.

Мужчина 1993 года рождения обвиняется в преступлении террористической направленности.

Сообщается, что россиянин в 2014 году выехал в Сирию, где прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп ИГ. С 2015 по 2019 год в составе различных вооруженных формирований террористической организации он принимал участие в боевых действиях.

18 марта ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму. В ведомстве сообщили, что гражданка России по заданию украинской разведки занималась подготовкой к совершению теракта посредством поджога релейного шкафа на «Крымской железной дороге» с целью препятствования оборонным перевозкам.

16 марта ФСБ пресекла подготовку теракта на Транссибе в Свердловской области. В отношении мужчины, работавшего по указанию украинской разведки, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемый признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием.

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