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На улице в Белгороде перекрыли движение после обстрела ВСУ

Мэрия Белгорода сообщила о закрытии движения на улице Макаренко из-за ЧС

В Белгороде на улице Макаренко перекрыли движение транспорта после обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале городской мэрии.

«В связи с чрезвычайной ситуацией на улице Макаренко перекрыто движение транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы маршрутов №21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20 и 115 пустили в объезд по Дзгоева – Энергетиков.

Как пишет Telegram-канал «Белгород №1», улица Макаренко попала под обстрел ВСУ. Сообщество «Жесть Белгород» опубликовало видео одного из прилетов.

По словам очевидцев, один из снарядов прилетел в детский сад, в котором сегодня не было людей. Также сообщается о прилетах на парковку возле детсада и по одному из автомобилей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в Белгороде отменили ракетную опасность.

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