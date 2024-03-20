Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы лучшие соусы и сыры к картофелю фри

Специалист Папп: чесночный и трюфельный соусы подойдут к картофелю фри

close
100%
Freepik.com

Правильно подобранные соус и сыр в качестве топинга для картофеля фри могут сделать блюдо деликатесом. О том, какие добавки лучше всего использовать для этой цели, рассказали шеф-повар Виталий Папп и сырный сомелье Екатерина Стрельцова, передает проект «Сноб».

Так, одним из лучших соусов станет чесночный, отметил Папп.

«Все знают, что вкус картошки с чесноком очень хорош. А все потому, что в дольках этого растения много сахара, и при правильной прожарке он делает любое блюдо интересней», — пояснил повар.

Кроме того, к картофелю фри подойдет трюфельный соус, в этом случае блюдо будет напоминать классическое для славянских кухонь сочетание жареной картошки с грибами, уточнил эксперт.

Улучшить вкус картофеля можно с помощью сыров эмменталер и маасдам, добавила Екатерина Стрельцова. По ее словам, это добавит ему «остринку и сластинку». Кроме того, подойдет камамбер, который обладает сливочным и немного сладковатым вкусом.

«Перед тем как готовить из камамбера фондю, его запекают с чесноком и розмарином. В это блюдо принято макать подсушенный хлеб, однако его можно заменить картофелем фри, который тоже даст в сочетании с расплавленным сыром восхитительный вкус. Похожий контраст сливочности и солоноватости можно ощутить, используя в качестве соуса к фри мороженое», — сказала специалист.

Daily Mail до этого писала, что кетчуп, соевый соус, горчица и табаско промышленного производства могут содержать слишком много сахара и соли. По мнению специалистов из министерства здравоохранения Великобритании, злоупотребление этими продуктами может негативно сказаться на сердце и сосудах.

Ранее итальянский шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении лазаньи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами