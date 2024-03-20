Названы лучшие соусы и сыры к картофелю фри

Правильно подобранные соус и сыр в качестве топинга для картофеля фри могут сделать блюдо деликатесом. О том, какие добавки лучше всего использовать для этой цели, рассказали шеф-повар Виталий Папп и сырный сомелье Екатерина Стрельцова, передает проект «Сноб».

Так, одним из лучших соусов станет чесночный, отметил Папп.

«Все знают, что вкус картошки с чесноком очень хорош. А все потому, что в дольках этого растения много сахара, и при правильной прожарке он делает любое блюдо интересней», — пояснил повар.

Кроме того, к картофелю фри подойдет трюфельный соус, в этом случае блюдо будет напоминать классическое для славянских кухонь сочетание жареной картошки с грибами, уточнил эксперт.

Улучшить вкус картофеля можно с помощью сыров эмменталер и маасдам, добавила Екатерина Стрельцова. По ее словам, это добавит ему «остринку и сластинку». Кроме того, подойдет камамбер, который обладает сливочным и немного сладковатым вкусом.

«Перед тем как готовить из камамбера фондю, его запекают с чесноком и розмарином. В это блюдо принято макать подсушенный хлеб, однако его можно заменить картофелем фри, который тоже даст в сочетании с расплавленным сыром восхитительный вкус. Похожий контраст сливочности и солоноватости можно ощутить, используя в качестве соуса к фри мороженое», — сказала специалист.

Daily Mail до этого писала, что кетчуп, соевый соус, горчица и табаско промышленного производства могут содержать слишком много сахара и соли. По мнению специалистов из министерства здравоохранения Великобритании, злоупотребление этими продуктами может негативно сказаться на сердце и сосудах.

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