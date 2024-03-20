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Россиянам дали советы по уходу за пуховиком после завершения зимнего сезона

Специалист Кускова: пуховики не стоит стирать в стиральных машинах

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Depositphotos

После завершения зимнего сезона пуховки лучше сдавать в химчистку, потому что домашние стиральные машины могут испортить их содержимое и не позволят качественно очистить одежду. Об этом Pravda.Ru рассказала специалист по химической чистке одежды Елена Кускова.

«Даже в самой хорошей машине нельзя разбить пух так, как его разбивает профессиональная машина. В химчистках их обрабатывают не в стиральных машинах, а в машинах аквачистки, которые совмещают свойства и химчистки, и стирки. Любой специалист профессиональной химчистки вам скажет: если вам жалко свой пуховик, отдайте его в химчистку», — посоветовала эксперт.

Кроме того, она призывает не откладывать чистку зимней одежды до осени, потому что свежие пятна и загрязнения лучше поддаются удалению.

Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова до этого говорила, что перед самостоятельной стиркой пуховиков стоит обработать пятна жидким пятновыводителем с энзимами, а через 15 минут — потереть место губкой. После этих процедур можно будет загрузить куртку в стиральную машину.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ухаживать за денимом.

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