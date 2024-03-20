В Благовещенск прибыли спасатели и инженеры для работ на руднике «Пионер»

Спецборт МЧС России прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров для работы на руднике «Пионер», где произошел обвал грунта. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Дополнительные силы и оборудование для поисково-спасательной операции на прииске доставлены в Амурскую область из Кузбасса.

В предполагаемом месте нахождения горняков специалисты бурят скважину, подчеркнули в МЧС.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек.

До этого ТАСС сообщал, что спасатели приостановили расчистку завалов на руднике «Пионер» для откачки поступающих в шахту грунтовых вод.

19 марта президент РФ Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации.

Ранее сообщалось, что объем обвала на руднике оказался во много раз выше оценок.