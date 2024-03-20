Объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок

Объем рухнувшей горной породы в шахте «Пионер» в Зейском районе Амурской области, где под завалами находятся 13 человек, по уточненной информации, превысил изначальную оценку в девять раз. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Объем прорыва горной массы достиг почти 80 тыс. кубических метров», — отметил он.

Первоначально собеседник агентства сообщал о завале в 9 тыс. «кубов», из которых около 3 тыс. удалось вывезти.

До этого правительство Амурской области сообщило, что на золотодобывающем руднике «Пионер» началось бурение скважины к предполагаемому месту нахождения горняков.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По информации спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее вертолет МЧС РФ вылетел в Амурскую область, где произошел обвал на руднике.