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Аниматор с круизного лайнера был арестован по подозрению в изнасиловании туристки

В Испании арестовали аниматора с круизного лайнера за изнасилование туристки

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Global Look Press

Аниматор с круизного лайнера был арестован на испанской Майорке за то, что он якобы изнасиловал британскую туристку. Об этом сообщает портал The Olive Press.

На прошлой неделе круизное судно прибыло в порт Пальмы, и сотрудники Гражданской гвардии арестовали подозреваемого в сексуальном насилии над пассажиркой. Перед этим 33-летняя британка пожаловалась капитану корабля, что один из аниматоров принудил ее к сексу после вечера танцев.

Жертва подтвердила свои слова, дав показания в полицейском участке и пройдя медицинский осмотр. 17 марта 27-летний подозреваемый, который отказался комментировать обвинение, явился в суд и был выпущен под залог. Следователи изъяли его мобильный телефон. Расследование продолжается.

Ранее трое подростков изнасиловали туристку возле старинного замка.

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