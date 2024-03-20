Спасатели приостановили работы по расчистке завала на руднике «Пионер»

Спасатели приостановили расчистку завалов на руднике «Пионер» в Приамурье. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Как пояснил источник, это сделали для откачки поступающих в шахту грунтовых вод.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области накануне произошел обвал горных пород. По данным спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

В шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек — все они вахтовики компании-подрядчика по горнопроходческим и горно-капитальным работам. Связи с людьми под завалами пока нет.

Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер».

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