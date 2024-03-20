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В России подорожали теневые базы данных

«Ъ»: стоимость нелегального получения информации о россиянах выросла в 2,5 раза

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Depositphotos

К началу 2024 года стоимость незаконного получения информации о россиянах выросла в 2,5 раза, до 44,3 тыс. руб. за один сбор, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI.

Сервис проанализировал предложения более 80 посредников, которые осуществляют торговлю подобными услугами в даркнете и Telegram. Эксперты разделяют сбор и передачу данных через операторов связи. Сюда входит ежемесячная детализация звонков и SMS, а также «пробив» клиентов банков и государственных информационных систем. Речь идет о выписке за определенный период по счетам клиентов или о данных ГИБДД.

По данным журналистов, детализация разговоров абонента дорожает в зависимости от компании, но в среднем цена выросла в 3,3 раза. Информация из банков, несмотря на частые утечки, стала дороже в 1,5 раза, чем год назад.

Участники рынка связи полагают, что цены растут из-за улучшения системы защиты данных.

До этого сообщалось, что американская корпорация Microsoft планирует 1 апреля выпустить инструменты искусственного интеллекта (ИИ) на базе чат-бота Copilot, которые помогут специалистам по кибербезопасности регистрировать атаки хакеров и анализировать их методы.

Ранее Microsoft уточнила условия блокировки доступа к своим сервисам для россиян.

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