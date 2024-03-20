Синоптик рассказал, когда в Москву придет весенняя погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что к выходным температура в Москве повысится и начнутся осадки. В результате за неделю высота снега может уменьшиться на 10 см.

«За прошлую неделю сугробы уменьшились на 4 сантиметра, а до конца этой недели, по предварительным расчетам, высота снега уменьшится еще на 7-10 сантиметров», — сказал он.

Специалист уточнил, что с субботы в столице «начинается действительно весенняя погода». При этом он отметил, что потепление благоприятно скажется на начале половодья. Синоптик добавил, что на отдельных реках Московской области уже начался небольшой рост уровня воды.

До этого метеорологи также предупреждали, что в Москве на этой неделе погода будет отличаться непостоянством. Так, ожидаются морозы в ночные часы, мокрый снег, а к концу недели — потепление.

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