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В России нотариусов хотят обязать проверять все сделки с наследством

Правительство России может обязать нотариусов проверять все сделки с наследством

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Shutterstock

Нотариусов могут обязать проверять каждую сделку, которая касается наследства. Правительство поддержало соответствующие поправки в законодательство, сообщает газета «Известия».

Сейчас нотариусам необязательно запрашивать подтверждающие документы из органов ЗАГС. В случае принятия поправок они должны будут перепроверять каждый документ. Также авторы проекта закона предлагают закрепить права нотариусов на получение информации от органов ЗАГС и внести их в перечень тех, кому можно ее передавать.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством. По мнению авторов, новая мера приведет к увеличению жилищного фонда в регионах и уменьшит очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, будут защищены интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

До этого юрист и советник по наследственному планированию Светлана Корабель объяснила, что делать, если человеку оставили долги в наследство.

Ранее нотариусы сделали важное напоминание потенциальным наследникам.

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