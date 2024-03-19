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Над Курской областью сработала система ПВО

Губернатор Старовойт: над Курской областью сработала система ПВО

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Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«ПВО работает в небе над Курской областью. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил он.

Перед этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курской области объявлена ракетная угроза.

Накануне Старовойт также сообщил о ракетной опасности в регионе. Согласно информации главы региона, средства противовоздушной обороны (ПВО) уже приведены в полную боевую готовность для отражения потенциальной атаки. Местным жителям рекомендовано проявлять бдительность и осторожность.

Незадолго до этого курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, в результате украинских обстрелов повреждена линия электропередачи и прекращено энергоснабжение.

Ранее Старовойт заявлял, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника за ночь.

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