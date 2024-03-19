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Женщина истязала племянницу из-за лжи о выполненном домашнем задании

В Узбекистане женщина сильно избила шестилетнюю племянницу куском дерева

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Shutterstock

Женщина из Узбекистана стала фигурантом уголовного дела после того, как осталась присматривать за племянницей. Об этом сообщает Upl.uz со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Инцидент произошел в Ташкентской области. По версии правоохранителей, отец шестилетней девочки оставил ее с тетей, чтобы она присмотрела за ребенком.

Девочка не сделала уроки, но соврала тете, что выполнила все задания. Когда родственница узнала правду, она начала сильно щипать племянницу. После этого женщина схватила кусок дерева и избила ребенка.

Медики госпитализировали пострадавшую. В отношении тети возбудили уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, фигуранта заключили под стражу. На данный момент проводится предварительное следствие.

Ранее в Ульяновской области местная жительница морила голодом и жаждой семерых приемных детей.

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