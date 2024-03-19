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Власти Курганской области призвали местных жителей готовиться к эвакуациям из-за паводков

Курганский губернатор Шумков призвал готовиться к эвакуациям из-за паводков

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Shutterstock/sunakri

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале призвал местных жителей готовиться к эвакуациям из-за паводков.

«Прогнозы Гидрометцентра на имеющиеся даты пока остаются неблагоприятными», — сообщил он.

Он отметил, что территории, где есть угроза подтопления, уже известны заранее.

«Будьте готовы к эвакуации, когда поступит информация, что она необходима», — подчеркнул губернатор.

Он призвал уделить особое внимание уделите пожилым родственникам, детям, маломобильным членам семьи. Также он призвал позаботиться о домашних животных. Кроме того, глава региона отметил важность страхования жилья.

До этого сообщалось, что десятки домов под Ростовом-на-Дону затопило из-за паводков. Отмечается, что наводнения в СНТ под Ростовом бывали и раньше. По словам местных жителей в этом виноваты дамбы Ленинавана — они сдерживают оттоки — так грунтовые воды поднимаются. На место приехали спасатели, которые пытались откачивать жидкость.

Ранее ученые оценили вклад природы в мировую экономику.

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