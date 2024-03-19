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Крокодил напал на дрессировщика в зоопарке и едва не откусил мужчине гениталии

The Sun: в ЮАР крокодил покалечил дрессировщика в зоопарке

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Depositphotos

В ЮАР дрессировщику удалось отбиться от нападения пятиметрового нильского крокодила, рептилия набросилась на мужчину во время представления. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в тематическом парке в ЮАР в вольере с крокодилами, дрессировщик пытался заставить одну из рептилий повернуть голову в сторону зрителей с помощью палки.

Неожиданно нильский крокодил длиной около пяти метров, набросился на сотрудника. Зажав мужчину челюстями чуть ниже пояса, он повалил его на землю, где на дрессировщика напал еще один хищник.

Посетители парка начали кричать и звать на помощь, испугавшись шума рептилии отпустили жертву, мужчина смог выбежать из вольера. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными рваными ранами на ноге, после оказания первой помощи дрессировщик вернулся на работу.

Ранее жена отбила мужа от крокодила с помощью бревна.

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