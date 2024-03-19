Сеть «Вкусно — и точка» временно закрыла рестораны в Белгороде. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети.

«Для обеспечения безопасности сотрудников и гостей компания временно закрыла предприятия сети в Белгороде. Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в сети.

Представитель сети быстрого питания пояснил, что решение частично связано с закрытием торговых центров, в которых расположены некоторые из заведений.

При этом в пресс-службе заверили, что «в скором времени» все рестораны компании возобновят свою работу на территории Белгорода и будет доступны для местных посетителей.

До этого сообщалось, что власти Белгородской области вывезут около 9 тыс. детей в другие регионы из-за участившихся обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшую неделю в регионе пострадало около 100. Жертвами атак нередко становятся дети: 19 марта 14-летний подросток во время обстрела потерял часть руки.

16 марта над Белгородской областью были сбиты 15 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Утром 17 марта после объявления ракетной опасности Минобороны сообщало об уничтожении девяти боеприпасов из этой установки, а также о сбитии трех снарядов РСЗО «Ураган» над регионом.

Ранее губернатор региона Гладков рассказал о пострадавших в ходе очередной атаки на Белгород.