Боец СВО рассказал о службе в казачьем подразделении в зоне боевых действий

Казаком по праву может считаться только тот, кто выполняет свой воинский долг. Об этом в интервью Первому информационному казачьего агентству (ПИКА) рассказал боец казачьей бригады «Дон» ДШК с позывным «Адлер», сообщается в Telegram-канале портала «Российское казачество».

По его словам, он отправился в зону СВО, чтобы доказать свою принадлежность к казачьему роду.

«Служа в казачьем подразделении принял решение примкнуть к казачеству, потому что мой дед кубанский казак, и я себя тоже считаю казаком, а здесь предоставилась такая возможность. Я очень рад и доволен, что служу в этом подразделении», — сказал «Адлер».

До участия в спецоперации он служил в 22-й бригаде спецназа и является офицером в отставке. На текущий момент «Адлер» занимает должность командира 3-й роты отряда «Егорлык» казачьей бригады «Дон» ДШК.

«У нас здесь братские отношения, то есть, то есть на какой бы должности я не был я такой же казак, как и все остальные», — отметил он.