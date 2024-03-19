Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец СВО рассказал о службе в казачьем подразделении в зоне боевых действий

Офицер в отставке назвал братскими отношения в казачьем отряде «Егорлык»

Казаком по праву может считаться только тот, кто выполняет свой воинский долг. Об этом в интервью Первому информационному казачьего агентству (ПИКА) рассказал боец казачьей бригады «Дон» ДШК с позывным «Адлер», сообщается в Telegram-канале портала «Российское казачество».

По его словам, он отправился в зону СВО, чтобы доказать свою принадлежность к казачьему роду.

«Служа в казачьем подразделении принял решение примкнуть к казачеству, потому что мой дед кубанский казак, и я себя тоже считаю казаком, а здесь предоставилась такая возможность. Я очень рад и доволен, что служу в этом подразделении», — сказал «Адлер».

До участия в спецоперации он служил в 22-й бригаде спецназа и является офицером в отставке. На текущий момент «Адлер» занимает должность командира 3-й роты отряда «Егорлык» казачьей бригады «Дон» ДШК.

«У нас здесь братские отношения, то есть, то есть на какой бы должности я не был я такой же казак, как и все остальные», — отметил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами