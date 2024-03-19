В Петербурге 14-летний подросток грозился устроить стрельбу в школе

Сотрудники ФСБ и МВД Петербурга задержали подростка, который угрожал устроить стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает 78.ru.

По версии правоохранителей, 14-летний молодой человек создал Telegram-канал, в котором поделился планами устроить стрельбу в школе №471.

В сообщениях учащийся заявил, что у него есть автомат Калашникова, нож и другие необходимые вещи. Он угрожал своим недоброжелателям и обещал «изнасиловать половину школы».

О Telegram-канале узнали одноклассники, родители и учителя, после чего обратились в полицию. Молодого человека задержали. На данный момент с ним беседуют правоохранители. На данный момент его мотивы неизвестны.

Ранее в Свердловской области двое подростков открыли стрельбу по электричкам.