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Соцсети удивила 78-летняя женщина, которая подтягивается на турнике и поднимает гантели

Asia One: 78-летняя пенсионерка из Сингапура подтягивается на турнике и поднимает гантели

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TikTok/Coach_yanyan_can

Пользователей соцсетей удивила 78-летняя пенсионерка из Сингапура, которая каждый день подтягивается на перекладине и поднимает гантели, пишет Asia One.

Пенсионерка Шарлотта Вонг рассказала, что раньше она вела малоподвижный образ жизни, но пример собственного сына, который основал фитнес-центр, побудил ее заниматься спортом. Теперь женщина каждый день подтягивается на турнике, поднимает гантели и удивляет своей формой людей по всему миру.

«Она вела сидячий образ жизни и много работала, когда была в корпоративном мире», — рассказал сын Шарлотты.

Более того, мужчина прописывает для матери индивидуальные тренировки и радуется вместе с ней ее успехам в зале. Сын уверен, что благодаря спорту женщина сможет дольше оставаться в здоровом теле и радовать семью своим видом.

Ранее пожилой китаец удивил соцсети своей молодой внешностью.

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