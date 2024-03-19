Адвокаты заявили о смерти «крабового короля» Олега Кана

Во время проведения судебного заседания адвокаты, которые представляют интересы «крабового короля» Олега Кана, заявили, что бизнесмен уже умер, и поэтому можно закрыть дело, которое было заведено Генпрокуратурой. Как передает РИА Новости, обвинение усомнилось в правдивости данной информации.

Представители предпринимателя пояснили, что речь идет о прекращении иска на 358,7 млрд руб., который подан к 31 компании и 29 физическим лицам, в том числе и Кану.

«По нашей информации, в ЗАГСе России информации о том, что данный человек умер нет. Мы ставим под сомнение [это утверждение]», — отметил представитель Генпрокуратуры во время суда.

Адвокаты утверждают, что информация о смерти Кана указана на сайте Федеральной нотариальной палаты России. Согласно опубликованным там данным, Олег Кан, родившийся 16 апреля 1967 года, скончался 14 февраля 2023 года.

Согласно данным нотариальной палаты, в Южно-Сахалинске нотариус открыла наследственное дело в связи со смертью предпринимателя.

Олег Кан объявлен в международный розыск. В феврале 2020 года бизнесмена заочно арестовали после обращения сотрудников Следственного комитета. По версии следствия, Кан был организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, также связанного с бизнесом по добыче краба. Преступление произошло в 2010 году.

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