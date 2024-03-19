Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани приезжий украл украшения на сотни тысяч рублей

В Сочи задержали приезжего, который украл украшения на 780 тыс. рублей

close
100%
Полиция Сочи' class="item-image" >
Телеграм-канал Полиция Сочи

В Адлере полиция задержала 29-летнего домушника, который украл украшения на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Приезжий, воспользовавшись отсутствием хозяев, забрался в частный дом в Адлере и вынес оттуда золотые украшения на 780 тыс. рублей. После этого злоумышленник сдал награбленное в ломбард.

Правоохранители по горячим следам вышли на подозреваемого и задержали его по адресу временного проживания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее в Тюменской области социальный работник обокрала инвалида, чтобы отремонтировать машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами