На Кубани приезжий украл украшения на сотни тысяч рублей

В Адлере полиция задержала 29-летнего домушника, который украл украшения на сотни тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Приезжий, воспользовавшись отсутствием хозяев, забрался в частный дом в Адлере и вынес оттуда золотые украшения на 780 тыс. рублей. После этого злоумышленник сдал награбленное в ломбард.

Правоохранители по горячим следам вышли на подозреваемого и задержали его по адресу временного проживания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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