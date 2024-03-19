В квартире многоэтажного дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв

В квартире многоэтажного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом пишет портал NN.ru.

«Слышали звук взрыва. Через пару минут из окна повалил густой черный дым», — рассказал нижегородец по имени Александр.

Момент взрыва попал на видео с камеры домофона, записавшей звук в доме №37 на улице Фучика.

В МЧС сообщили, что прибывшие на место пожарные спасли 12 человек при возгорании, включая трех детей. Уточняется, что огонь охватил 40 квадратных метров квартиры на 5-м этаже девятиэтажного здания. Он был ликвидирован. 167 человек эвакуировано по лестничному маршу. Пострадали 5 человек, из них 3 ребенка.

До этого сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар, причиной которого стала взорвавшаяся батарея электросамоката.

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