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Врач напомнил о важности профилактики гепатита

Врач Богомолов: гепатит проявляет себя только на поздних стадиях

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Shutterstock

Одним из характерных признаков гепатита является то, что он проявляет себя только на самых финальных стадиях. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов. Он подчеркнул важность регулярного прохождения обследований на наличие данного заболевания.

Врач также напомнил о профилактике. Он призвал с осторожностью относиться к посещению тату-салонов, косметических салонов и любых других мест, где есть риск нарушения кожных покровов. Кроме того, по его словам, болезнь можно подхватить через незащищенный половой контакт.

При этом риск заразиться гепатитом, проходя медицинские процедуры, практически исключен, добавил Богомолов.

Врач-гепатолог, гастроэнтеролог «Клиники Фомина» Наталья Трофимовская до этого предупреждала, что лишний вес, проблемы с сахаром и давлением, повышение показателей АЛТ и АСТ в крови — повод обратиться к врачу для проверки на жировую болезнь печени.

Критерий жировой болезни печени — замещение более 5% массы органа на жировую ткань, объяснила специалист. Основные факторы риска заболевания: избыток массы тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2), повышенный уровень глюкозы, изменение показателей липидов (жиров) или высокое кровяное давление.

Ранее врач рассказала, как уберечься от гепатита C.

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