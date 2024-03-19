У пассажира московского такси нашли килограмм мефедрона

В Москве сотрудники ДПС нашли у пассажира такси килограмм мефедрона. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на Профсоюзной улице, когда экипаж ДПС остановил автомобиль такси для проверки документов. При этом 27-летний пассажир начал заметно нервничать во время общения с правоохранителями.

Сотрудники ДПС провели личный досмотр и осмотрели машину. В результате на заднем сидении обнаружили и изъяли пакет с порошком весом около килограмма. После проведения исследования выяснилось, что вещество имеет в своем составе мефедрон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее полиция задержала петербуржца, который приехал в Крым, чтобы продать наркотики.