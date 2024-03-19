Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У пассажира московского такси нашли килограмм мефедрона

В Москве у пассажира такси нашли килограмм мефедрона

В Москве сотрудники ДПС нашли у пассажира такси килограмм мефедрона. Об этом сообщает »МВД Медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на Профсоюзной улице, когда экипаж ДПС остановил автомобиль такси для проверки документов. При этом 27-летний пассажир начал заметно нервничать во время общения с правоохранителями.

Сотрудники ДПС провели личный досмотр и осмотрели машину. В результате на заднем сидении обнаружили и изъяли пакет с порошком весом около килограмма. После проведения исследования выяснилось, что вещество имеет в своем составе мефедрон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее полиция задержала петербуржца, который приехал в Крым, чтобы продать наркотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами