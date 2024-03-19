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В Новосибирске подросток сорвался в овраг и сломал шейку бедра

В Новосибирске спасли подростка, сорвавшегося в овраг

В Новосибирске спасатели вытащили из оврага подростка, который получил перелом бедра. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел вечером 18 марта в районе улицы Миргородской, школьник оступился и сорвался в овраг, мальчик сломал бедренную кость и не мог самостоятельно передвигаться.

На помощь ему пришли спасатели, они подняли ребенка из оврага на носилках и передали бригаде скорой помощи. У пострадавшего диагностирован перелом шейки бедра, мальчик госпитализирован.

Ранее российская школьница сломала позвоночник, поскользнувшись на льду в подъезде.

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