В Ростовской области нашли живым пропавшего восемь месяцев назад мужчину

В Ростовской области нашелся 30-летний мужчина, о местонахождении которого близкие не знали с лета прошлого года. Об этом сообщает DonDay.

Виктор Ракитянский из города Шахты исчез 25 июля 2023 года. В тот день мужчина сказал своей жене, что пойдет в магазин за подгузниками для их полуторагодовалой дочери. Он вышел из дома в переулке Фадеева, перестал отвечать на звонки и пропал.

Родные обратились в полицию и попросили о помощи волонтеров. Спустя почти восемь месяцев пропавший отец семейства был найден живым.

«Я толком не знаю, где Витя был все это время. Он ничего не рассказал», — рассказала супруга Виктора. О том, что ее муж нашелся стало известно лишь 19 марта.

Ранее пропавшего полгода назад и попавшего в рабство мужчину нашли в Ростовской области.