Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области нашли живым пропавшего восемь месяцев назад мужчину

Мужчина, пропавший восемь месяцев назад в Ростовской области, вернулся домой

close
100%
VK

В Ростовской области нашелся 30-летний мужчина, о местонахождении которого близкие не знали с лета прошлого года. Об этом сообщает DonDay.

Виктор Ракитянский из города Шахты исчез 25 июля 2023 года. В тот день мужчина сказал своей жене, что пойдет в магазин за подгузниками для их полуторагодовалой дочери. Он вышел из дома в переулке Фадеева, перестал отвечать на звонки и пропал.

Родные обратились в полицию и попросили о помощи волонтеров. Спустя почти восемь месяцев пропавший отец семейства был найден живым.

«Я толком не знаю, где Витя был все это время. Он ничего не рассказал», — рассказала супруга Виктора. О том, что ее муж нашелся стало известно лишь 19 марта.

Ранее пропавшего полгода назад и попавшего в рабство мужчину нашли в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами