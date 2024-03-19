Депутат оценил работу российских госорганов по разоблачению фейков про выборы

Было бы странно, если бы во время такого важного политического процесса, как выборы президента России, определяющих будущее и принципиальные векторы развития страны, не было бы зафиксировано фейков и вбросов, инспирированных врагами российской государственности. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Парламентарий отметил, что во время выборов президента России Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube распространяли тысячи деструктивных материалов, направленных на раскачку настроений в обществе. Он не исключил, что и после выборов площадки продолжат рекомендовать пользователям подобные материалы, а также посоветовал скептически относиться к контенту, который создают иностранные агенты.

При этом депутат констатировал, что попытки вмешательства в выборы в России провалилась.

«Реакция на распространение фейков со стороны российских компетентных органов была быстрой и своевременной», — заявил Артем Кирьянов.

Он заверил, что работа по «обеспечению чистоты российского интернета, которая ведется Роскомнадзором и прокуратурой, будет продолжена».

«Задача государства — минимизировать количество ложных сообщений и экстремистского контента», — заключил Артем Кирьянов.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об удалении 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах президента РФ.

Напомним, с 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента. По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов, Владимир Путин получил 87,28% голосов.