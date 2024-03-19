Врач объяснила, как подавить ночной голод

Чтобы подавить ночной голод, необходимо употреблять полноценный ужин не позже чем за 2-3 часа до сна. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Также, по ее словам, избавиться от чувства голода перед сном поможет расслабляющий ритуал, например теплая ванна.

«Если желание поесть ночью все равно возникает, попробуйте заменить высококалорийные закуски на более легкие и полезные варианты, такие как орехи, фрукты или йогурт. Также старайтесь отвлечься от мыслей о еде, занимаясь чем-то другим, например чтением книги или слушанием музыки», — посоветовала врач.

Она напомнила, что стресс, усталость и недостаток сна могут способствовать ночному аппетиту.

Эндокринолог, диетолог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Лариса Полуянцева до этого отмечала, что 7,5-8,5 часов сна необходимы для оптимальной жизнедеятельности. По ее словам, сон взрослого человека должен быть качественным, регулярным, длительным — и это точно не менее 7 часов ежедневно.

Ранее диетологи назвали продукты, не подходящие для завтрака.