Студента отправили за решетку на 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб

В Великобритании лишили свободы студента, написавшего руководство по изготовлению бомб для «неудачников и социальных ничтожеств, анархистов и террористов». Об этом пишет Metro.

20-летний Джейкоб Грэм называл себя «первым британским доморощенным террористом» и считал своим кумиром американского террориста Теодора «Унабомбера» Качинского. Молодой человек, движимый ненавистью к правительству страны, хотел ликвидировать видных политических деятелей и начать революцию.

Студент факультета компьютерных наук успел выложить в сеть десятки видеообращений под ником Desto the Destroyer и собрал на своем компьютере архив информации об огнестрельном оружии и взрывчатке. Он составил «Энциклопедию свободы», наполнив ее сведениями об изготовлении бомб из труб, гвоздей, автомобильных бомб и пистолетов-пулеметов из обычных предметов, это объемное руководство он рассылал своим знакомым через Telegram и Discord.

Работу, нацеленную на насильственное свержение правительства, молодой человек вел с мая 2022 года по май 2023-го. За шесть недель до ареста Грэм проводил химические эксперименты в лесу неподалеку от своего дома. Во время обыска в нем нашли тайник с химикатами и 3D-принтер, который можно было использовать для печати частей огнестрельного оружия и его сборки в домашних условиях.

В итоге с фигуранта сняли обвинения в планировании теракта, но осудили за хранение и распространение террористических материалов. На суде юноша утверждал, что его деятельность была не более чем «эскапизмом и фантазией».

«Я убежден, что вы опасный преступник. Существует значительный риск причинения серьезного вреда представителям общественности в результате совершения вами серьезных, определенных террористических преступлений», — решил судья и приговорил студента к 13 годам лишения свободы.

Грэм не проявил никаких эмоций и лишь улыбнулся своей матери, когда его выводили из зала суда, женщина разрыдалась.

Ранее дневники, печатная машинка и другие вещи «Унабомбера» были проданы на аукционе за $100 тысяч.