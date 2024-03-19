Врач перечислила продукты, которые помогут справиться с облысением

Соблюдение правильной диеты, которая предполагает получение достаточного количества железа, кальция, йода, меди, фосфора, селена, цинка, а также витаминов A, D, E, C, биотина (B7), фолиевой кислоты (B9) и цианокобаламина (B12), позволит бороться облысением. Об этом RuNews24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова.

Так, она рекомендует включать в свой рацион яйца, в которых содержатся белок и биотин, участвующий в синтезировании кератина, необходимого для волос. Помимо этого, нормализовать выработку коллагена и белка помогут ягоды, оказать положительное влияние на волосы — шпинат, укрепить волосяные фолликулы и стимулировать их рост — батат. По словам врача, для укрепления и улучшения волос стоит также есть мясо, орехи, фасоль и авокадо, а также выпивать не менее 1,5 литра воды.

«Наряду с питьевой терапией следует свести к минимуму или исключить из рациона употребление продуктов с высоким содержанием сахара. Если волосы теряют былую насыщенность и становятся сухими, необходимо срочно принимать цинк, марганец и хром для нормализации капиллярного кровотока, который питает кожу головы и волосяные луковицы», — заключила Хаустова.

Трихолог Наталия Жовтан до этого говорила, что к выпадению волос у мужчин и женщин могут привести аутоиммунные и эндокринные заболевания, а также дефицит железа.

Ранее врач рассказала, какие способы помогут мужчинам замедлить процесс облысения.