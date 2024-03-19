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Вхождение Крыма и Севастополя в состав России назвали важной вехой в новейшей истории страны

Политолог Линдигрин: после победы Путина люди получили уверенность в завтрашнем дне

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Павел Бедняков/РИА Новости

Дата вхождения Крыма и Севастополя в состав России, безусловно, важная веха в новейшей истории страны, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Историческое воссоединение было, с одной стороны, долгожданным, с другой, полностью исторически оправданным», — отметила политолог.

По ее словам, выход президента России Владимира Путина с другими участниками выборной кампании на сцену во время концерта по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией был очень сильным ходом.

«Все политические силы высказали свою позицию в поддержку президента и его государственного курса. Сказали, что испытывают гордость за принятые им решения. И признали, что только его победа может обеспечить России независимое и благополучное будущее», — сказала Линдигрин.

По мнению политолога, концерт на Красной площади еще раз продемонстрировал, насколько важна для людей победа Владимира Путина в президентской выборной кампании.

«Эмоции присутствующих зашкаливали. Все поздравляли друг друга с праздником, имея в виду не только юбилей Крымской весны, но и результат на прошедших выборах. Вместе с победой Путина люди получили уверенность в завтрашнем дне», — заключила политолог.

Напомним, 18 марта 2024 года исполнилось ровно 10 лет с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По этому случаю на Красной площади прошел концерт, в котором принял участие Владимир Путин и другие участники выборной кампании.

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