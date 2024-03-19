Педагог объяснила, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ и ОГЭ

Родителям и учителям важно повышать самооценку школьников перед сдачей ЕГЭ или ОГЭ, чтобы настроить их на успешную сдачу экзамена и помочь им справиться со стрессом. Об этом Pravda.Ru рассказала директор московской школы №117, заслуженный учитель России Ирина Бабурина.

По ее словам, взрослым стоит успокаивать учеников и объяснять им, что условия сдачи экзаменов не являются суровыми. В случае возникновения сложностей можно также воспользоваться помощью психологической службы, специалисты которой консультируют как детей, так и родителей, добавила педагог.

«Каждый год перед началом экзаменов в 9-м и 11-м классах мы собираем ребят, и я им говорю: «За столько лет учебы в школе вас научили всему, вам родители еще наняли репетиторов, вы все знаете, и ваша задача — это показать. Среди вас нет детей, которые не справятся, потому что контрольно-измерительные материалы (КИМ) основаны только на том, что было в содержании школьной программы. Поэтому нечего волноваться, это во-первых. Во-вторых, даже если у вас что-то не получится, у нас всегда есть возможность пересдать», — добавила Бабурина.

19 марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что система поступления в российские вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. По словам Фалькова, имея возможность пересдать ЕГЭ, абитуриент сможет поступить на то направление и получить ту профессию, «которая ему по душе».

Ранее российские школьники отметили, что возможность пересдачи ЕГЭ снизит стресс.